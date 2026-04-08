Дело по статье об убийстве завели после пропажи Героя России в Кузбассе

Кузбасское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту пропажи Героя России Алексея Асылханова, оно расследуется по ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили «Ъ-Сибирь» в ведомстве.

23-летний Алексей Асылханов, проживающий в городе Юрге, пропал еще 3 апреля. По данным полиции, днем он ушел из дома на улице Фестивальной и не вернулся. Правоохранители обратились за помощью к горожанам, которым что-либо известно о местонахождении земляка, но поиски не дали результатов.

Алексей Асылханов родился в Юрге. В специальной военной операции он принимал участие с ноября 2022 года, служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. По данным сайта администрации Кузбасса, за время участия в СВО Алексей Асылханов уничтожил 15 вражеских танков, 50 бронемашин. Дважды был ранен, потерял ногу. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». В 2024 году глава государства Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. В феврале 2025 года Алексей Асылханов устроился педагогом дополнительного образования в местный техникум агротехнологий и сервиса.

Илья Николаев