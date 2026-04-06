Полиция Кузбасса обратилась за помощью в поиске пропавшего Героя России

Кузбасская полиция обратилась за помощью в поиске Героя России Алексея Асылханова, пропавшего три дня назад. «Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» разыскивают 23-летнего Алексея Маратовича Асылханова. В дневное время 3 апреля текущего года он ушел из дома по улице Фестивальной в Юрге и не вернулся»,— указывается в сообщении на сайте регионального главка МВД России. Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Алексея Асылханова, сообщить по телефонам полиции в Юрге. К ориентировке прилагаются фотографии пропавшего.

Алексей Асылханов родился в Юрге. В специальной военной операции принимал участие с ноября 2022 года, служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. По данным сайта администрации Кузбасса, за время участия в СВО Алексей Асылханов уничтожил 15 вражеских танков, 50 бронемашин. Дважды был ранен. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». В 2024 году глава государства Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

«Алексей Асылханов — настоящий герой и гордость Кузбасса. Обязательно будем приглашать его на уроки мужества. В ходе боев Алексей получил серьезное ранение и потерял ногу, договорились, что поможем ему получить образование, а также с дальнейшим трудоустройством», — ранее заявлял губернатор Кузбасса Илья Середюк. С 17 февраля 2025 года Алексей Асылханов работает педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Илья Николаев