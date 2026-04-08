ЦИК разрешила вести агитацию на выборах в Госдуму в Telegram

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) допустила ведение агитации на выборах депутатов в Госдуму 2026 года в Telegram. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на ответ комиссии.

В ЦИК напомнили о нормах закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которым кандидаты имеют право самостоятельно выбирать содержание, формы и методы предвыборной кампании (п. 5 ст. 62). Также комиссия подчеркнула, что претенденты могут беспрепятственно распространять предвыборную агитацию любых форматов в интернете (ст. 68), за исключением платформ, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

Как сообщил электоральный юрист Олег Захаров, реклама и агитация в Telegram сейчас находятся в серой зоне законодательства, поскольку они не запрещены, но и считать этот формат разрешенным тоже можно с оговорками.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», СМИ обязаны публиковать информацию об условиях оплаты агитационных материалов в течение месяца после официального объявления выборов. В противном случае изданиям будет запрещено участвовать в агитации. Telegram-каналы не имеют статуса СМИ и формально не имеют права размещать агитационную информацию.

Издание пишет, что, несмотря на правовые неточности в вопросе использования мессенджера, партии не отказываются от использования Telegram. Член генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что участники праймериз партии используют все не запрещенные законом средства. Он подчеркнул, что главная задача агитации — достучаться до избирателя. Такого же мнения придерживаются кандидаты от партий КПРФ и «Новые люди».

В начале марта в ФАС заявили, что рекламу на заблокированных и ограниченных платформах признают незаконной. В конце прошлого месяца ведомство заявило, что ответственность за рекламу в Telegram и YouTube не будут вводить до конца 2026 года.