Ответственность за рекламу в Telegram и YouTube отложили до конца 2026 года

Как сообщили в ФАС России, ответственность за размещение рекламы в Telegram и YouTube будет наступать не ранее конца 2026 года.

«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут»,— объясняют в ФАС.

В случае с Telegram и YouTube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания ее размещения, в том числе договоры и платежные поручения, напоминают в службе. При этом контроль за соблюдением законодательства о рекламе при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также на VPN-сервисах «будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности». Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается, заявили в ФАС.

5 марта ФАС заявила, что признает рекламу на заблокированных и ограниченных платформах незаконной в соответствии с последними поправками к ФЗ «О рекламе». В связи с ограничениями Роскомнадзора под запрет попала реклама в Telegram, YouTube, Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и VPN-сервисах.

Варвара Полонская