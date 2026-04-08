Посла Японии вызвали в МИД России из-за соглашения с Украиной по БПЛА

Посол Японии в Москве Акира Муто вызван в МИД России. Дипломату выражен протест из-за инвестсоглашения японской компании с украинским разработчиком боевых беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

В марте агентство Kyodo сообщало, что власти Японии рассматривают возможность закупки беспилотников украинского производства. Terra Drone Corporation 31 марта объявил о стратегическом партнерстве с украинским разработчиком Amazing Drones. МИД России расценил сотрудничество Японии и Украины по созданию беспилотников как враждебный шаг.