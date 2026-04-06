Захарова назвала враждебным шагом сотрудничество Японии и Украины по БПЛА

Сотрудничество Японии и Украины по созданию беспилотников Россия расценивает как враждебный шаг. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий приводит пресс-служба ведомства.

«С учетом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности»,— заявила госпожа Захарова. Она отметила, что такие действия только затягивают боевые действия на Украине.

В марте агентство Kyodo сообщало, что власти Японии рассматривают возможность закупки беспилотников украинского производства. 31 марта японский производитель дронов Terra Drone Corporation объявил о стратегическом партнерстве с украинским разработчиком Amazing Drones.