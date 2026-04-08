Началась реконструкция внешнего кольца КАД от развязки Приморского шоссе до ЗСД

В Санкт-Петербурге начали реконструкцию внешнего кольца КАД на отрезке от развязки Приморского шоссе до ЗСД. Общая длина участка — 11 км. После завершения работ число полос увеличится с четырех до шести, сообщает компания-подрядчик АО «ВАД».

Реконструкция внешнего кольца КАД на отрезке от развязки Приморского шоссе до ЗСД продлится до сентября

Фото: Пресс-служба АО «ВАД» Реконструкция внешнего кольца КАД на отрезке от развязки Приморского шоссе до ЗСД продлится до сентября

На время реконструкции движение переведено на внутреннее кольцо. Всего на отрезке отремонтируют транспортную развязку и три путепровода, а также съезды в районе ж/д-станции Горская и на пересечении с ЗСД. Будут созданы новые системы водоотведения.

Реконструкцию планируют завершить до сентября 2026 года.

Матвей Николаев