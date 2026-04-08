Началась реконструкция внешнего кольца КАД от развязки Приморского шоссе до ЗСД

В Санкт-Петербурге начали реконструкцию внешнего кольца КАД на отрезке от развязки Приморского шоссе до ЗСД. Общая длина участка — 11 км. После завершения работ число полос увеличится с четырех до шести, сообщает компания-подрядчик АО «ВАД».

Реконструкция внешнего кольца КАД на отрезке от развязки Приморского шоссе до ЗСД продлится до сентября

Фото: Пресс-служба АО «ВАД»

На время реконструкции движение переведено на внутреннее кольцо. Всего на отрезке отремонтируют транспортную развязку и три путепровода, а также съезды в районе ж/д-станции Горская и на пересечении с ЗСД. Будут созданы новые системы водоотведения.

Реконструкцию планируют завершить до сентября 2026 года.

Матвей Николаев

