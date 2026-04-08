В NF Group спрогнозировали рекордный ввод складов по итогам года

В 2026 году в России будет введено 7,1 млн кв. м складских помещений, что станет историческим максимумом. Таким прогнозом поделился партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик на конференции ИД «Коммерсантъ». По его словам, основной прирост обеспечит Московский регион, на который придется 2,6 млн кв м. Это на треть больше в сравнении с показателем региона за предыдущий год и максимальное значение с 2022 года.

Эксперт отметил, что за последние пять лет компании электронной коммерции стимулировали повышенный спрос на склады, что привело к масштабному строительству. Резкое увеличение предложения спровоцировало рост доли вакантных площадей и снижение арендных ставок. К концу году в NF Group ожидают вакансию в Московском регионе свыше 8% и ставки на уровне 10 тыс. руб. за кв. м.

Как писал «Ъ», объем свободных площадей в складских комплексах Москвы и Подмосковья в январе—марте 2026 года увеличился, по разным оценкам, до 3–7,3%, прирост год к году составил 2,1–4,8 процентного пункта (п. п.). Эксперты объясняют увеличение показателя вводом новых спекулятивных проектов и высвобождением большого объема площадей ритейлерами, желающими оптимизировать занимаемые складские пространства.