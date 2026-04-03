Логопарки жмут на ввод

Объем свободных площадей в складских комплексах Москвы и Подмосковья в январе—марте 2026 года увеличился, по разным оценкам, до 3–7,3%, прирост год к году составил 2,1–4,8 процентного пункта (п. п.). Рост показателя объясняется вводом новых спекулятивных проектов (построенных не под конкретного заказчика) и высвобождением большого объема площадей ритейлерами, желающими оптимизировать занимаемые складские пространства.

Доля свободных площадей в логопарках Москвы и Подмосковья по итогам января—марта 2026 года увеличилась на 2,1 п. п. год к году, до 3%, по подсчетам консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. По данным IBC Real Estate, вакантность на складском рынке Москвы и Подмосковья за этот период выросла на 4,8 п. п., до 7,3%. В натуральном выражении показатель за этот период увеличился почти в 3,5 раза год к году, до 2,8 млн кв. м, говорят в IBC Real Estate.

По итогам 2026 года вакантность на складском рынке Москвы и Подмосковья может достичь 9%, увеличившись на 6 п. п. год к году, прогнозирует сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Основная причина роста показателя — в значительном объеме ввода складских площадей, в том числе большого числа спекулятивных проектов, говорят в Ricci. Объем ввода складской недвижимости в Москве и Подмосковье в 2026 году станет максимальным за последние три года — 1,6 млн кв. м, рост год к году составит 60%, по данным Виктора Заглумина.

Кроме того, многие компании отказываются от своих складских площадей или предлагают их в субаренду, оптимизируя занимаемые площади в условиях снижения потребительского спроса и инвестиционной активности, говорит руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. По его данным, общая площадь складов, предлагаемых в субаренду, к концу первого квартала 2026 года достигла 787 тыс. кв. м. Например, ритейлер «Всеинструменты.ру» подыскивает субарендаторов для части своих складских площадей в логопарке «NK Park Чашниково», где занимает 115 тыс. кв. м (см. “Ъ” от 12 марта), а осенью 2025 года компания отказалась от аренды 110 тыс. кв. м в складском комплексе «Обухово».

В условиях роста предложения ставки аренды к концу марта 2026 года в складах класса А в Москве и Подмосковье снизились на 15% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко.

Пониженная ставка и высокая вакантность позволяют потенциальным арендаторам затягивать с заключением сделки — это увеличивает риски простоя площадей, говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости «Инвест7» Александр Перфильев.

Объем сделок с логопарками только по итогам 2025 года сократился на 30% год к году, до 2,2 млн кв. м, по данным старшего директора департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Анастасия Анискина. Чтобы побыстрее заполнить свои объекты, собственники в условиях высокой конкуренции все чаще предоставляют арендаторам дисконты, говорит Константин Фомиченко.

Складской рынок вряд ли в ближайшем будущем вернется к дефициту площадей и устойчивому росту арендных ставок. Учитывая внушительный объем складского ввода в 2021–2025 годах и заявленные к вводу на предстоящие годы объекты, в течение пяти лет вакантными будут оставаться около 2,3 млн кв. м логопарков — это оптимальный уровень для рынка, рассуждает Евгений Бумагин.

Однако, считает Константин Фомиченко, по мере снижения ключевой ставки ЦБ деловая активность в складском сегменте может восстановиться уже в 2027 году. При этом, соглашается Александр Перфильев, темпы ввода новых складских площадей до 2027 года замедлятся, что увеличивает вероятность возникновения дефицита вакантных складских пространств.

София Мешкова