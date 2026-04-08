Бывший президент ЮГК не смог оспорить взыскание 4 млрд руб. за загрязнение реки

Челябинский областной суд утвердил решение первой инстанции о взыскании с бывшего президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова 3,9 млрд руб. экологического ущерба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд подтвердил изъятие в доход государства 3,9 млрд руб. как имущества, полученного коррупционным путем. Также было признано незаконным бездействие господина Струкова при нарушениях на месторождениях ЮГК «Светлинское» и «Курасан». В том числе это привело к прорыву дамбы, принимающей дренажные воды на Светлинском месторождении, в 2024 году. В результате река Батуровка и прилегающие земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. Постановление Пластского городского суда от 14 октября 2025 года осталось без изменений. Решение вступило в законную силу.

Среди ответчиков также были экс-руководитель СУ СКР по региону Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов и ПАО «ЮГК». Ущерб взыскали только с Константина Струкова.

Виталина Ярховска