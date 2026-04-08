Мадагаскар объявил чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

Правительство Мадагаскара объявило двухнедельное чрезвычайное положение в энергетической сфере. Власти обосновали эту меру перебоями в энергоснабжении из-за ближневосточного конфликта, передает Reuters.

«Объявление чрезвычайного положения … позволит властям принять специальные и оперативные меры для восстановления энергоснабжения и обеспечения непрерывности работы государственных служб», — указывается в сообщении. Подчеркивается, что перебои в поставках начали серьезно влиять на повседневную жизнь, экономику и государственные органы.

Производство электроэнергии на Мадагаскаре во многом зависит от импортного топлива. Основной поставщик энергоресурсов на остров — Оман, транспортные коридоры из которого минуют заблокированный Ормузский пролив. Тем не менее задержки поставок доходят до нескольких дней, отмечается в публикации. Из-за этого остров столкнулся с повсеместной нехваткой топлива.