Бывшего первого замглавы челябинского УФССП отправили в колонию по двум статьям

Советский районный суд Челябинска признал виновной бывшего первого заместителя руководителя ГУ ФССП по Челябинской области Полину Захарову по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ее приговорили к семи годам шести месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что в 2020 году руководитель коммерческой организации обеспечил Полине Захаровой победу на торгах, и она смогла купить квартиру в Челябинске по сниженной цене. Взамен замглавы регионального управления ФССП сняла арест со счетов компании.

Полину Захарову задержали в декабре 2023 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Тогда ее поместили под домашний арест. На имущество обвиняемой стоимостью 31 млн руб. наложен арест. Фигурантка будет отбывать наказание после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Помимо срока в колонии, Захаровой назначили штраф в размере 7,2 млн руб., лишили звания старшего лейтенанта внутренней службы и запретили занимать руководящие должности в течение пяти лет. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска