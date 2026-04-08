В доход РФ планируют обратить имущество экс-судьи Хахалевой

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи, включая судью Арбитражного суда Краснодарского края Наталию Хахалеву. Соответствующая информация содержится в базе судебного делопроизводства.

Иск подан в рамках реализации федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам и касается движимого и недвижимого имущества. В числе ответчиков, помимо Елены и Наталии Хахалевых, указаны Роберт и Ольга Хахалевы. Заявление принято судом к рассмотрению.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что, по предварительным данным, Елена Хахалева, занимавшая пост заместителя председателя Краснодарского краевого суда, и ее сестра Наталия Хахалева могли выступать доверенными лицами бывшего председателя Совета судей России, судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова. Отмечалось также, что супругом Елены Хахалевой являлся Роберт Хахалев, при этом их брак был формально расторгнут в 2004 году.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генеральную прокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении ряда судей Краснодарского края, включая Наталию Хахалеву, сестру объявленной в розыск Елены Хахалевой.

