Родина померанских шпицев — Германия. Но популярность и заботу о породе обеспечила Англия. Померанский шпиц по кличке Марко был любимцем королевы Виктории, от которой моду на эту породу подхватила вся британская знать. Ну, по справедливости, померанский шпиц должен быть французом. Он галльский петух и Д’Артаньян в одном лице — то есть в морде. Гасконец имел в кармане четыре экю и «вызвал бы на дуэль всякого, кто усомнится в его способности купить Лувр». А этот пес весом в 2 кг храбро наступает хоть на овчарку, хоть на тигра, если те угрожают хозяину.

Маленькие шпицы очень привязываются к людям и защищают свою семью с серьезностью настоящих телохранителей. Впрочем, девушки больше ценят их как романтическую деталь имиджа. Наверное, Чехов подсказал. Анну Сергеевну, героиню рассказа «Дама с собачкой», сопровождал именно померанский шпиц. Некоторые даже говорят, что эти собаки приносят удачу в любви. А что еще нужно девушке от верного друга?

Павел Шинский