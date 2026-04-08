Теннисист Даниил Медведев впервые в карьере проиграл всухую

Россиянин Даниил Медведев со счетом 0:6, 0:6 уступил итальянцу Маттео Берреттини во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Монте-Карло. Он впервые в карьере проиграл, не взяв ни одного гейма.

Матч продолжался 49 минут. В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает 10-е место, Маттео Берреттини располагается на 90-й строке. В следующем раунде итальянец сыграет против победителя встречи между бразильцем Жуаном Фонсекой и французом Артюром Риндеркнешем.

Также свое выступление на турнире завершил 15-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев. За 1 час 18 минут он со счетом 6:4, 6:1 уступил бельгийцу Зизу Бергсу, занимающему 47-е место в мировом рейтинге.

Общий призовой фонд турнира в Монте-Карло превышает €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

