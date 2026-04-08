ОАЭ выдали двух обвиняемых в мошенничестве россиян

В аэропорту Абу-Даби представители «компетентных органов ОАЭ» передали российским правоохранительным органам двух граждан РФ, обвиняемых в крупных экономических преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

Одного из разыскиваемых россиян обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году он взял в долг 15 млн руб. у потерпевшего под залог квартир, которые на самом деле ему не принадлежали, и не вернул деньги. В 2017 году злоумышленник заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, но не выполнил обязательства и присвоил себе вырученные деньги. Мужчина скрывался за границей и был объявлен в международный розыск в марте 2025 года по поручению Генпрокуратуры и МВД Татарстана.

Второй россиянин проходит по делу о мошенничестве и незаконной банковской деятельности, совершенных организованной группой в особо крупном размере. В 2019-2020 годах он вместе с сотрудниками одного из московских банков заключал кредитные договоры с фиктивными организациями, перечислив им свыше 370 млн руб. В то же время фигурант вместе с сообщниками проводил незаконные банковские операции с доходом более 9 млн руб. В 2019 году злоумышленники получили доступ к системе «банк-клиент» и оформили перевод свыше 1 млн руб. на подконтрольные счета. Мужчину объявили в розыск в декабре 2025 года, после чего задержали в ОАЭ.