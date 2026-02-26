В детских садах России появится аналог «Разговоров о важном»

Проект «Добрые игры» для детских садов станет аналогом цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минпросвещения России. Проект разработал при поддержке министерства Институт изучения детства, семьи и воспитания.

В министерстве сообщили, что институт составил 44 учебно-методических комплекта для возрастных категорий от трех до пяти лет и от пяти до семи лет. В комплекты для воспитателей входят раздаточные материалы, методические рекомендации, тематические карточки, игры и список рекомендованной литературы. В 2025 году проект протестировали в 56 дошкольных учреждениях.

На форуме «Учитель — будущее России» глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что проект «Добрые игры» поможет дошкольникам познакомиться с историей России и историей своей семьи. «Надеюсь, что этот проект тоже станет важной составляющей воспитательной работы и формирования личности»,— сказал господин Кравцов. Глава Минпросвещения отметил, что проект — часть комплексной работы по развитию дошкольного образования в 2026 году.

«Разговоры о важном» впервые внедрили в школах с сентября 2022 года в формате классного часа. Такие занятия проходят первым уроком в понедельник. Перед ними могут проводить линейку, поднимать флаг России и слушать национальный гимн. Одним из авторов инициативы был Сергей Кравцов. В октябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал идею проводить «Разговоры о важном» в детских садах, но попросил «не перегибать».