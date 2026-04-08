Германия обвинила российское ГРУ во взломе интернет-роутеров

Спецслужбы ФРГ обвинили российских хакеров во взломе интернет-роутеров для получения конфиденциальной информации. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на Федеральное ведомство по охране Конституции (BfV).

По версии ведомства, «связанная с ГРУ» хакерская группа APT28 (также известная как Fancy Bear) атаковала в Германии и других странах несколько тысяч общедоступных интернет-маршрутизаторов, произведенных китайской компанией TP-Link. Как утверждают в BfV, хакеры пытались получить «военную и правительственную информацию», а также «данные о критически важной инфраструктуре».

Немецкие спецслужбы обнаружили уязвимость, которая могла дать возможность несанкционированного доступа как минимум к 30 устройствам в Германии. BfV совместно с другими разведывательными службами, включая ФБР, выпустило предупреждение для операторов. Многие роутеры уже заменили, отмечается в публикации.

Ранее хакерскую группировку APT28 обвиняли в Германии в атаках на диспетчерскую службу управления воздушным движением и в распространении дезинформации в преддверии прошлогодних всеобщих выборов. Во Франции хакеров обвиняют в атаках на ресурсы предвыборного штаба президента Эмманюэля Макрона в 2017 году, французской телекомпании TV5 Monde — в 2015 году, нескольких министерств, частных компаний, а также спортивных организаций, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года.