Франция обвинила ГРУ во взломе избирательного штаба Макрона в 2017 году

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что хакерская группировка APT28, которая, по утверждению французской стороны, связана с ГРУ России, ответственна за кибератаку на предвыборный штаб президента Эмманюэля Макрона в 2017 году. Франция впервые обвинила ГРУ в причастности к подобным атакам, затронувшим в том числе французские правительственные ресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

В посте в соцсети X Жан-Ноэль Барро опубликовал отчет Национального агентства по безопасности информационных систем. В нем утверждается, что APT28 стояла за кибератакой на сайты французской телекомпании TV5 Monde в 2015 году, нескольких министерств, частных компаний, спортивных организаций, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года.

Франция неоднократно обвиняла Россию в кибератаках, но не упоминала о причастности к ним ГРУ. Французские власти утверждали, что связанные с РФ хакеры предприняли «тысячи попыток» ослабить систему транспортной инфраструктуры Парижа, а также попыталась взломать крупную французскую оборонную компанию. Кремль называл эти обвинения голословными и неприемлемыми.

Лусине Баласян