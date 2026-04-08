Сидите дома

Граждане России и Узбекистана, совершившие преступления на территории друг друга, смогут отбывать наказания на родине. О подготовке соответствующего соглашения генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил в ходе своего визита в Ташкент.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан (второй слева) и посол России Алексей Ерхов (слева) во время встречи с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым (в центре)

Фото: Николай Сергеев, Коммерсантъ

Фото: Николай Сергеев, Коммерсантъ

8 апреля в Ташкенте генпрокуроры России и Узбекистана Александр Гуцан и Нигматилла Юлдашев подписали программу сотрудничества между ведомствами до 2028 года.

По данным «Ъ», в рамках соглашения предусмотрена цифровизация процессов международно-правового сотрудничества, противодействие информационным преступлениям и проч.

«Убежден, что регулярное проведение предусмотренных программой экспертных встреч укрепит профессиональные связи и позволит совместно выработать эффективные ответы на новые угрозы законности»,— сказал господин Гуцан своему коллеге.

По его словам, в обеспечение защиты прав граждан обоих государств существенный вклад вносит созданная в прошлом году межведомственная рабочая группа по миграционным вопросам, которая две недели назад собиралась в Ташкенте.

Особенно важными, отметил генпрокурор, стали достигнутые договоренности о совместном противодействии распространению экстремистской и террористической идеологии, а также «выработке параметров взаимодействия для оперативной блокировки доступа к противоправному контенту, разжигающему межнациональную ненависть и вражду».

Одной из сфер для сближения позиций стран в области обеспечения законности и правопорядка господин Гуцан назвал согласование порядка отбывания уголовных наказаний гражданами России и Узбекистана на родине. Соответствующее соглашение уже готовится. И господин Гуцан сказал, что рассчитывает, что его коллега внесет свой вклад в организацию подписания договора о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

С января 2024 года по январь 2026 года в Генеральной прокуратуре РФ было рассмотрено 975 запросов о выдаче подозреваемых и обвиняемых, поступивших из Узбекистана. 759 из них удовлетворены, а по 128 случаям вынесены «отказные» решения.

Из Москвы в Ташкент поступили три запроса, которые были исполнены. В сфере правовой помощи по уголовным делам узбекистанской стороне с января 2023 года по декабрь 2025 года направлен 31 российский запрос, 18 из которых выполнены. Из Узбекистана поступило 83 запроса о правовой помощи по уголовным делам, с учетом направленных ранее исполнено 89 запросов.

