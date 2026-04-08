Касса за 30% от стоимости: ПСБ запустил акцию для ярославского бизнеса

ПСБ в Ярославле запустил акцию «Скидка 70% на онлайнкассу»* для держателей кафе, ресторанов, парикмахерских, салонов услуг формата «у дома», курьерских служб, такси и т.д. Воспользоваться акцией может бизнес любой формы собственности и системы налогообложения, подключивший торговый эквайринг в банке ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

Акция направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей Ярославской области, а также на развитие платежной инфраструктуры в регионе. Участники могут существенно сэкономить на приобретении и настройке онлайнкассы — современного решения для приема безналичных платежей.

Онлайнкасса — это устройство, которое фиксирует факт продажи товаров или услуг, формирует чеки и в режиме реального времени передает данные об операциях в налоговую службу через интернет.

Скидка 70% распространяется на устройство «ПС Касса» (3в1). Оно сочетает в себе собственно онлайн-кассу, терминал торгового эквайринга и сканер штрих-кодов. В устройство также встроены фискальный накопитель, кассовый софт и обслуживание оператора фискальных данных. «ПС Касса» оснащена 5,5дюймовым цветным дисплеем с тачскрином и виртуальной клавиатурой и поддерживает системы ЕГАИС и «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК».

Касса 3 в 1 позволяет принимать оплаты любым способом: наличными, банковскими картами и по QR-коду. Устройство полностью соответствует требованиям законодательства, регулирующего вопросы кассовой дисциплины, и готово к онлайн-передаче данных в фискальные органы.

ПСБ сделает переход на новое оборудование простым и удобным: банк не только предоставит саму кассу, но и возьмет на себя ее регистрацию в ФНС, установку и настройку, а также обучит предпринимателей работе с устройством.

«За последний год количество счетов для бизнеса, открытых в Ярославском филиале ПСБ, удвоилось, и теперь каждый шестой предприниматель региона пользуется услугами нашего банка. В первую очередь благодаря таким полезным акциям, а также тому, что мы улучшили тарифные планы на расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, в ПСБ есть цифровые сервисы, ориентированные на пользователя так, чтобы работа была удобной, быстрой и безопасной. Это дистанционное онлайн-консультирование по юридическим вопросам, дебиторской задолженности, бухгалтерскому учету, а также кадровому делопроизводству и «выходу» на маркетплейсы. Все это также является существенной помощью в развитии бизнеса наших клиентов»,— отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

*В рамках акции можно подключить не более 450ПСКасс. Продажи сверх лимита не осуществляются. Территория действия: для клиентов, зарегистрированных и действующих в РФ, кроме НСРФ и Крыма. Акция доступна: новым клиентам; действующим клиентам, у которых нет оборотов по торговому эквайрингу в Банке как минимум 3месяца до присоединения к акции. Скидка 70% предоставляется на тариф «Касса под ключ» Весна2026 (ООО«ПСКасса», ДЗО). Обязательное подключение к одному из стандартных тарифов торгового эквайринга (ТЭ): тариф «Комбинированный»; тариф «Смарт ставка Плюс». Подключением к акции считается: оплата счёта ООО«ПСКасса»; подписание оферты по торговому эквайрингу. Доступные тарифы РКО: «Мини», «Опти», «Макси», «Профи», «Бизнес Лайт», «Бизнес24/7», «Бизнес Драйв», «Всё для бизнеса», «Платите меньше», стандартные тарифы МСБ. Тарифы «Ноль» и «Ноль Плюс» не подключаются. Зачисление средств по торговому эквайрингу — только на счёт в ПСБ. Клиент обязан вернуть сумму скидки (70% тарифа «Касса под ключ» Весна2026) на счёт ООО«ПСКасса» в Банке, если в течение 12месяцев от даты подключения к акции произошло одно или более из следующих событий по инициативе клиента: расторжение Договора эквайринга, заключенного в рамках акции; смена тарифа по торговому эквайрингу на недоступный тариф (отличный от ТП «Комбинированный» и ТП «Смарт ставка Плюс»); перевод зачислений возмещения по торговому эквайрингу на счёт в другом банке; установление индивидуальных тарифов по Договору РКО или подключение иных акций со скидками на ТЭ и/или РКО; направление Банку уведомления об одностороннем отказе от исполнения Правил оказания услуг ООО«ПСКасса». В перечисленных случаях сумма скидки должна быть возвращена на счет в Банке №40702810600000260968 в течение 5 рабочих дней после наступления события: при наличии фискального накопителя на 15месяцев — 20 930 рублей; на 36месяцев — 27 930 рублей.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251