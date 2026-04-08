Несдавшим ОГЭ девятиклассникам разрешат бесплатно поступать в колледжи Петербурга
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли закон о том, что несдавшие ОГЭ петербургские девятиклассники смогут бесплатно учиться в колледжах. Изменения внесут в городской закон об образовании.
Изменения позволят Смольному дать право выпускникам девятых классов, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, бесплатно обучаться в учреждениях среднего специального образования по программам профессиональной подготовки. Перечень профессий и колледжей, доступных для выбора в таком случае, определит городское правительство. Также власти установят и порядок образовательного процесса.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, просто теряют год в ожидании пересдачи. Новые правила позволят им за этот срок получить рабочую специальность со свидетельством о квалификации.
Инициаторы нововведения указали, что новая мера поможет подросткам выбрать карьерную траекторию, а рынку труда — снизить дефицит кадров в городе.
Финансировать обучение будет городской бюджет.
Депутат Денис Четырбок подчеркнул, что в 2025 году 562 школьника не смогли сдать ОГЭ. Из них 269 — по причине недопуска.
«Где-то это продолжительная болезнь, где-то — сложности в освоении образовательной программы»,— заявил Четырбок.
Городские парламентарии отметили, что закон поможет в том числе детям, которые не сдали экзамен из-за сложной жизненной ситуации.
«Если ребенок не сдал ОГЭ, это не значит, что он бездарь. Вдруг у него проблемы с родителями, семейное несчастье, бытовые условия созданы так, что он не может элементарно сделать уроки»,— добавил депутат Павел Крупник.