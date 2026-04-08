После массового отравления в Нижегородской области возбудили уголовное дело

По факту госпитализации нескольких человек с пищевым отравлением в городе Урене возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Со слов госпитализированных, все они употребляли сырую воду из системы централизованного водоснабжения по месту проживания.

В прокуратуре региона рассказали, что также проводят проверку и контролируют ход расследования уголовного дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего с признаками отравления в больницу обратились более 50 человек. Муниципальные власти предполагают, что причиной могло стать попадание сточных или паводковых вод в систему водоснабжения.

