После массового отравления в Нижегородской области возбудили уголовное дело
По факту госпитализации нескольких человек с пищевым отравлением в городе Урене возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Со слов госпитализированных, все они употребляли сырую воду из системы централизованного водоснабжения по месту проживания.
В прокуратуре региона рассказали, что также проводят проверку и контролируют ход расследования уголовного дела.
Как писал «Ъ-Приволжье», всего с признаками отравления в больницу обратились более 50 человек. Муниципальные власти предполагают, что причиной могло стать попадание сточных или паводковых вод в систему водоснабжения.