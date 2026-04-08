Более 50 человек пострадали от инфекции в Урене Нижегородской области

Вспышка норовируса зафиксирована в городе Урене Нижегородской области. С вечера 5 апреля в больницу обратились 54 человека, рассказал глава Уренского округа Сергей Бабинцев. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы пять человек, включая четверых детей.

На территории муниципалитета введен режим повышенной готовности. По словам главы МСУ, с вечера воскресенья в больницу стали обращаться жители центральной части Уреня. После этого был собран межведомственный штаб, очаг инфекции удалось локализовать. Ночью в воскресенье воду прохлорировали, школы и детские сады с понедельника закрыли минимум до четверга.

Сергей Бабинцев предположил, что причиной могло стать однократное попадание паводковых или сточных вод в водопровод. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, источник заражения пока не найден. Работа в этом направлении продолжается, на водопроводных сетях поставили «ловушки».

Сейчас администрация в срочном порядке заключает контракт на промывку водопровода, на этот период подачу воды перекроют. Кроме того, в целях профилактики началась вакцинация жителей от гепатита А.

Галина Шамберина