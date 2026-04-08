Главу стройфирмы задержали за мошенничество с ремонтом домов Минобороны

В подмосковном Щелково гендиректора строительной компании арестовали по подозрению в мошенничестве при ремонте многоквартирных домов для военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2024 году стройкомпания и Минобороны России заключили четыре договора о выполнении капитального ремонта в домах военнослужащих в Мурманской области. Ведомство заплатило организации авансом более 176 млн руб. Однако компания не завершила оплаченные работы в установленный срок.

Как сообщила госпожа Волк, в ходе обысков в доме гендиректора сотрудники правоохранительных органов изъяли печати различных фирм, компьютеры, банковские карты и документы. Предварительное расследование продолжается. Личность задержанного в МВД не раскрыли.