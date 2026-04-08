Нижегородцу ужесточили приговор за госизмену в интересах Украины

Вступил в законную силу приговор жителям Нижегородской и Тверской областей за государственную измену в интересах Украины. Об этом сообщили в нижегородском УФСБ.

Суд установил, что нижегородец 1998 года рождения посредством интернет-переписки в мессенджере Telegram сформировал у жителя Твери 2001 года рождения негативное отношение к СВО и склонил его к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию для последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году нижегородца приговорили к 14 годам колонии строгого режима, жителя Твери — к 17 годам такого же режима.

Сейчас последнему срок заключения сокращен на один месяц. Вместе с тем обоим ужесточили приговор: первые три года заключения они будут отбывать в тюрьме.

Галина Шамберина