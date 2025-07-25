Нижегородца осудили на 14 лет по статьям о госизмене и терроризме

Житель Нижегородской области осужден на 14 лет за государственную измену и содействие террористической деятельности (ст. 275, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, вместе с ним фигурантом по уголовному делу проходил житель Твери, получивший по решению суда 17 лет колонии.

Общались фигуранты в одном из мессенджеров. Установлено, что нижегородец во время переписками сформировал у собеседника негативное отношение к СВО и убедил его в необходимости принять участие в боевых действиях против российской армии.

После задержания жителю Твари кроме госизмены и участия в террористической организации предъявили обвинение по статье о прохождении обучения диверсионной деятельности (ст. 275, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, ст. 281.2 УК РФ).

После вступления приговора в силу отбывать наказание оба осужденных будут в колонии строгого режима.

Андрей Репин