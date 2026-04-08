Андрей Мисюра стал первым вице-президентом «Композита» в составе «Роскосмоса»

Андрей Мисюра вступил в должность первого вице-президента научно-исследовательской организации «Композит», которая входит в состав «Роскосмоса». Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил сам господин Мисюра.

«Работаю в должности первого вице-президента. Занимаюсь развитием общества»,— сказал он.

Андрей Мисюра родился в 1981 году, окончил радиофак УГТУ-УПИ (сейчас УрФУ). С 2003 года работал в НПО автоматики имени академика Семихатова (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), где прошел путь от техника первой категории до первого заместителя гендиректора по науке. В 2014–2016 годах возглавлял свердловское министерство промышленности. В мае 2016 года вернулся в НПО автоматики, заняв должность гендиректора. Под его руководством в НПО было обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». В декабре 2022 года он ушел в отставку.

Как уточнил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ Денис Кравченко, господин Мисюра возглавил ключевое направление в отрасли новых композитных материалов. «Я особенно рад, что Андрей Васильевич продолжает работу в высокотехнологичной отрасли, внося весомый вклад в развитие промышленного потенциала нашей страны»,— написал господин Кравченко.

Андрей Мисюра с 2023 года руководил «Корпорацией развития Среднего Урала» (КРСУ), которая занималась инвестиционными проектами Свердловской области, в феврале 2026 года он ушел с должности. На его место был назначен Денис Гарбузов. Предполагалось, что после ухода с поста руководителя КРСУ Андрею Мисюре будет предложена управленческая должность в структурах свердловского правительства.

АО «Композит» входит в госкорпорацию «Роскосмос». Предприятие исследует свойства материалов и создает новые. Среди них — материалы для применения в космосе и с использованием нанотехнологий.

