ФСБ задержала жительницу Кубани за финансирование украинской религиозной организации

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность 42-летней жительницы Апшеронска, финансировавшей украинскую псевдорелигиозную организацию, признанную нежелательной на территории РФ, сообщили в управлении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщина разделяла идеологию организации и осуществила шесть переводов денежных средств ее представителям для финансирования издательства и тиражирования агитационных материалов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ о предоставлении средств, заведомо предназначенных для деятельности международной организации, признанной нежелательной. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков

