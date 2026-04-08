Хуснуллин назвал льготную ипотеку очень дорогой для экономики

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сохранение льготной ипотеки в России вынужденной мерой. По его словам, на льготные программы приходится более 80% выдач в структуре ипотечного кредитования.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

«Это вынужденная мера, и нам она обходится очень дорого»,— сказал господин Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер рассказал, что в правительстве обсуждают модернизацию семейной ипотеки при сохранении IT-ипотеки, дальневосточной и арктической ипотеки, а также льготной ипотеки в новых регионах. «Вопрос очень актуальный, в еженедельном режиме занимаемся обсуждением вопроса ипотеки»,— заверил он.

По предварительным данным ПАО «Дом.РФ», в марте объем ипотеки по рыночным программам вырос в четыре раза по сравнению с результатом годовой давности, тогда как по льготным кредитам сократился на 12%. В Сбербанке и ВТБ также отметили, что основным драйвером роста стали классические рыночные программы ипотеки. В Т-Банке (специализирующемся на рыночных программах) отметили сокращение доли льготных программ до 5%. В Абсолют-банке (специализирующемся на льготных программах) доля рыночных программ выросла до 20%.

