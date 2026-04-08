МВД: 100 тысяч российских подростков сдают аккаунты в Telegram мошенникам

Более 100 тыс. подростков в России вовлечены в схемы со сдачей в аренду аккаунтов в Telegram, которые используют в работе мошеннические колл-центры. Об этом сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.

«Подростки массово участвуют в схеме сдачи аккаунтов в аренду. Только в Telegram таких каналов около 2,5 тыс., туда вовлечено свыше 100 тысяч ребят», — рассказал господин Калинин на форуме по управлению интернетом (цитата по ТАСС). Он отметил, что ущерб от подобных правонарушений носит не только индивидуальный, но и массовый характер. Сергей Калинин призвал усилить профилактику по предотвращению подобной деятельности.

По словам начальника отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете УБК МВД Антона Растащенова, манипулятивный контент стал самым опасным, поскольку целенаправленно втягивает несовершеннолетних в противоправную деятельность. Он добавил, что злоумышленники используют нейросети для вовлечения детей в преступления.