Дожди не оставляют Дагестан

Дагестан готовится к третьей волне мощных ливней. По прогнозам синоптиков, до конца недели в республике выпадет до 30 мм осадков. В марте из-за сильных ливней в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Апрельское наводнение оказалось страшнее — с человеческими жертвами. Режим ЧС могут повысить до федерального уровня.

Ситуация в Дагестане остается сложной, под водой все еще находятся 2 тыс. домов и 180 дорожных участков, сообщил глава республики. Пострадавшим власти выделили 100 млн руб. Но жильцы незаконно построенных домов не получат господдержку в полном объеме. Вместо этого им должны помочь негосударственные благотворительные фонды. Некоторые местные жалуются на задержки по ликвидации последствий стихии. Хотя в отдельных районах они уже устранены, рассказал житель Дагестана Магомедрасул:

«Я нахожусь в горах. Позади меня село Гуни. Здесь сейчас прекрасная погода. Последствия, конечно, были. Дожди характерны для горной местности — были селевые потоки и обвалы. Сейчас все расчистили, можем спокойно передвигаться. Сам живу в Махачкале. Здесь тоже были паводки. Некоторые пострадали больше: затопило цокольные этажи, у кого-то — дома, у кого-то — подвалы. Это типично для горной местности».

Из-за повторного удара непогоды в апреле подтопления и обвалы заблокировали участки более 60 автодорог Дагестана. На перебои с водой и электричеством жители продолжают жаловаться до сих пор. На «пике» без света оставалось более 500 тыс. человек. Для тех, кто лишился крова, работают 55 пунктов временного размещения, там сейчас находятся почти 700 человек. Остальные пытаются найти жилье через соцсети или у близких. Пострадала и индустрия отдыха, говорит организатор авторских туров Dagtrevel по южному Дагестану Нариман Рамазанов:

«Мы привыкли к селевым потокам и камнепадам на дорогах, но такой масштаб бедствия — вплоть до разрушения мостов — случился впервые. Мы, сфера туризма, пострадали, и пострадали сильно. Мне это уже ощутимо, но я надеюсь, что это временно. Сейчас, судя по заявкам и отменам, объем упал на 30-50%. На масштабе всего туристического сезона эта ситуация сильно скажется на турпотоке. Самое печальное — это исключительно из-за информационного фона. Как бы это ни звучало, туристы сами никак не пострадали, особенно те, кто приедет не завтра, а послезавтра. Последствия будут устранены».

Паводки в Дагестане ударили и по сельскому хозяйству. Минсельхоз оценивает убытки свыше 600 миллионов рублей. Из-за этого, по прогнозам экспертов, могут вырасти цены в России на вишню и абрикосы. Ситуация в республике осложняется санитарными рисками: из-за попадания вирусов в воду, в пострадавших районах объявлена экстренная вакцинация против гепатита А. По данным Следственного комитета, вечером 4 апреля в Каспийске более 30 человек отравились, предположительно, питьевой водой. Серьезных вспышек инфекций удалось избежать, рассказали собеседники “Ъ FM”. По оценке Минприроды, третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля. И уже к ней республика готова, отмечает местный журналист Хаджимурат Сагитов:

«Главный вопрос касается гидротехнического сооружения — водохранилища Геджухское. На чьем оно балансе? Почему не организовали плавный сброс воды, чтобы не допустить перелива? Кто за это ответит? Кто его эксплуатирует? Практически везде вода уже спала, за исключением подстанции "Приморская", которая обеспечивает электроэнергией большую часть столицы республики. Там идет процесс откачки воды. Есть прогноз ухудшения погоды, но вода уже пробила себе дорогу. Упущения взяты на контроль».

Всего к вечеру 7 апреля из-за наводнений в Дагестане было повреждено более 6 тыс. зданий и 800 социально значимых объектов, сообщил глава республики.

Ангелина Зотина