«Дом.РФ» выставит на торги имущественный комплекс в Новосибирске за 56 млн руб.

«Дом.РФ» 29 мая проведет аукцион по продаже имущественного комплекса в микрорайоне Пашино в Новосибирске. Стартовая цена — 56,28 млн руб. Заявки на участие в торгах принимают до 25 мая.

Имущественный комплекс состоит из здания общей площадью 4,1 тыс. кв. м, расположенного на участке в 2,13 га. Расстояние до выезда на трассу Р-254 составляет 5,5 км, до центра города — 19 км, до аэропорта — 43 км, уточнили в «Дом.РФ».

Объект предлагается использовать для размещения производственных или складских мощностей.

Михаил Кичанов