СВР обвинила Евросоюз в тайной подготовке к созданию ядерного оружия

В Службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз приступил «к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия». В ЕС объясняют это необходимостью сдерживания российской угрозы, отметили в пресс-бюро СВР.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

На начальном этапе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие власти Евросоюза договорились «обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям», указано в сообщении. «Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США»,— заявили в СВР.

Великобритания и Франция «продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин», а затем «предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания», указано в публикации. В службе утверждают, что одновременно Евросоюз «зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами».

В российской разведке призвали США и все остальные страны мира сделать все возможное, чтобы не допустить создания Европой собственного ядерного оружия и «неизбежного в таком случае нового витка глобальной гонки ядерных вооружений».