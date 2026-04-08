Чистая прибыль липецкого производителя гофрокартона снизилась до 4,95 млрд

В 2025 году зарегистрированный в Липецке производитель гофрокартона ООО «Л-пак» получил выручку в 21,74 млрд руб. и чистую прибыль 4,95 млрд руб. При росте выручки (в 2024-м было 19,5 млрд) прибыль снизилась — предыдущий год предприятие закрыло с показателем 6,15 млрд руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж фирмы за год выросла с 11,41 до 14 млрд руб. Управленческие расходы увеличились не так значительно — с 316,7 до 393,8 млн руб. В операционной части прочие расходы оценили на уровне 1,13 млрд руб. (было 977,7 млн), а доходы — 277 млн против 137,9 млн годом ранее.

По данным Rusprofile, ООО «Л-пак» было зарегистрировано в Липецке в октябре 2006 года. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Уставный капитал составляет 134 тыс. руб. Учредителями предприятия (по 50% долей) являются ООО «Бумпак» и личный фонд «КИК», учредители которого скрыты.

Долгосрочные обязательства компании оценены всего в 7,5 млн руб. Однако краткосрочные составляют 1,2 млрд, из которых на кредиторскую задолженность приходится 1,06 млрд руб.

«Ъ-Черноземье» в июне 2025 года писал о скачке чистой прибыли ООО «Л-пак» в 9,3 раза.

Денис Данилов