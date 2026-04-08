«Уральская пчелка» выиграла спор с «Газпромом» в Верховном суде

Екатеринбургская эко-ферма «Уральская пчелка» выиграла спор о сносе пасеки у «Газпром трансгаз Екатеринбург». Верховный суд отказался пересматривать дело.

«Газпром трансгаз Екатеринбург» требовал снести пасеку в Сысерти, поскольку она находилась в охранной зоне магистрального газопровода «Свердловск — Сысерть». Представители эко-фермы утверждали, что комплекс не попадает под действие нормативных актов, поскольку ульи не относятся к категории животноводства.

Арбитражный суд Свердловской области ранее отклонил заявление «Газпрома». Решение было основано на том, что истец ссылался на правила, которые относятся к строящимся газопроводам, а не к уже действующим.

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу и указал, что текущее законодательство разрешает возводить в границах магистральных газопроводов все, кроме недвижимости. При этом участок пасеки находится в разрешенной для пчеловодства зоне, не попадает в охранную зону магистрали, а стоят на нем ульи, беседка и оборудование, а не недвижимость.

«Приведенные в кассационной жалобе доводы не опровергают выводы судов, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, поэтому не имеется оснований для передачи

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации»,— указано в определении ВС РФ.

Анна Капустина