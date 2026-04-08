В Ярославской области организаторов незаконной миграции приговорили к колонии

Ростовский районный суд Ярославской области приговорил двух организаторов незаконной миграции к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

В июне 2025 года «Ъ-Ярославль» сообщал, что сотрудники УФСБ задержали подозреваемых. По версии следствия, группа лиц организовала незаконное пребывание иностранцев с истекшими визами на территории России путем фиктивного трудоустройства на ярославское агропредприятие.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Приговор был вынесен двум организаторам, а также двум соучастникам. Последним назначены условные сроки. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова