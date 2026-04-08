Верфь «Красное Сормово» удвоила годовой убыток

Убыток нижегородской верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в 2025 году увеличился по сравнению с 2024 годом в 1,8 раза — до 6,3 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности предприятия.

Выручка судостроительного завода при этом увеличилась в 1,6 раза и превысила 19 млрд руб. Дебиторская задолженность возросла в 1,4 раза — до 35,4 млрд руб., кредиторская увеличилась на 1% и составила 50,7 млрд руб.

«Красное Сормово» строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». Как писал «Ъ-Приволжье», верфь планирует допэмиссию на 11,9 млрд руб.

