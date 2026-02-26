ЦБ зарегистрировал допэмиссию верфи «Красное Сормово» на 11,9 млрд рублей

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Об этом говорится в сообщениях предприятия и регулятора.

Как писал «Ъ-Приволжье», за счет размещения дополнительных акций уставный капитал верфи планируется увеличить на 11,9 млрд руб. Обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 руб. будут размещены по закрытой подписке, их смогут приобрести владельцы обыкновенных акций завода.

Акции планируется разместить в течение полугода после регистрации выпуска акций. Сейчас уставный капитал завода «Красное Сормово» составляет 1,6 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», группе компаний «Морские и нефтегазовые проекты» принадлежат 57,79%, ОСК владеет 35,18%, еще 3,39% находятся в собственности Росимущества.

Верфь «Красное Сормово» строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». Убыток предприятия по итогам трех кварталов 2025 года составил 143 млн руб., выручка — 11,5 млрд руб.

Владимир Зубарев