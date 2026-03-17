Премьер-министр Греции заявил о планах запретить соцсети для детей и подростков

Власти Греции планируют ввести запрет на использование социальных сетей для детей и подростков младше 15 лет. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис агентству Bloomberg. По его словам, предложение будет внесено в течение нескольких недель.

По словам греческого премьера, существуют неопровержимые доказательства того, что «пристрастие к пролистыванию ленты наносит вред психическому здоровью» детей и подростков. Он выразил надежду, что Европа со временем выработает единый подход к этой проблеме.

Кириакос Мицотакис также предположил, что регулирование Евросоюза может привести к конфликту с президентом США Дональдом Трампом. Тот неоднократно осуждал цифровое регулирование ЕС, ограничивающее американские техкомпании.

«Нам нужно открыто бросить вызов этим платформам и сказать им очень простую вещь: вы и так зарабатываете достаточно денег. Вам не нужно зарабатывать еще и на наших детях и подростках», — заявил господин Мицотакис.

О том, что Греция «очень близка» к тому, чтобы ввести запрет на использование социальных сетей для детей и подростков младше 15 лет, в начале февраля 2026-го сообщал Reuters со ссылкой на источник.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу запрет на пользование соцсетями детям до 16 лет. Аналогичные меры обсуждаются в Великобритании, Испании, Франции, Германии, Молдавии, Индии и Турции.