В Петербурге пресекли попытку передачи деталей для подлодок за рубеж

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с транспортной полицией задержали гражданина России, подозреваемого в попытке незаконной передачи за рубеж комплектующих для ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным ведомства, речь идет о передаче продукции представителю иностранного государства, однако операция была пресечена на стадии подготовки.

«Перемещения продукции за рубеж допущено не было»,— подчеркнули в УФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном экспорте товаров и технологий военного назначения. Решением суда он заключен под стражу.

