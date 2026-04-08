Доля импортных препаратов в госзакупках начала снижаться

Российские госучреждения в 2025 году закупили 24 млн упаковок импортных инновационных препаратов за 420,1 млн руб. По сравнению с 2024 годом прирост составил 20,8% и 24% соответственно. Такими данными поделились в компании «Химрар» в рамках конференции «Ъ» «Инновации в российской фарме: прорыв или утопия?»

Как следует из подсчетов комитета по инновационной фармацевтике ассоциации «Национальные чемпионы», которые приводят в «Химраре», закупки импортных дженериков в 2025 году составили 20 млн упаковок на 79 млн руб. Год к году это на 60% больше в натуральном выражении, и всего на 8,2% — в денежном. В целом доля импортных препаратов на рынке по итогам 2025 года составила 17,6% в натуральном выражении, 65,1% — в денежном. В упаковках их доля в объеме закупок почти не изменилась год к году, в деньгах — снизилась на 2,4 процентных пункта.

Лекарства, произведенные в России, постепенно вытесняют с рынка импортные, констатировал в ходе конференции директор по связям с госорганами «Химрара» Алексей Карташов. Суммарная выручка фармкомпаний от реализации таких препаратов на госзакупках в 2025 году выросла на треть год к году, до 358,5 млрд руб.

Объем реализации инновационных препаратов в дальнейшем может снижаться еще сильнее за счет того, что не все новые разработки выводятся на российский рынок. Как следует из данных «Национальных чемпионов», в 2025 году в РФ было выдано всего 607 разрешений на клинические исследования таких лекарств – на треть меньше, чем в 2021 году.

Общий тренд на сокращение числа клинисследований сегодня в России отражает не столько геополитическую ситуацию, по мнению гендиректора AstraZeneca в России Ирины Панариной, сколько значительные финансовые риски для бизнеса, связанные с нарушениями прав интеллектуальной собственности. Не до конца сформированная практика в этой области становится сдерживающим фактором для инвестиций и финансовым бременем. До 2030 года в планах AstraZeneca проведение 17 КИ, которые инициируются на базе ведущих российских научных центров. Однако вследствие длящихся патентных споров компании придется принимать решение о приоритизации и возможном откладывании части клинических исследований.

Стимулом для инновационных компаний, по мнению Ирины Панариной, могут стать преференции в отношении тех игроков, которые проводят клинические исследования в России. В качестве примера она привела Германию, где при включении в глобальные клинические исследования до 5% пациентов из страны производитель получает дополнительные баллы при внесении препаратов в программы возмещения инвестиций.