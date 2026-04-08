Делегация российских прокуроров прибыла в Ташкент

Делегация российских прокуроров во главе с генпрокурором Александром Гуцаном прилетела в Ташкент. Со своим коллегой Нигматиллой Юлдашевым он подпишет программу сотрудничества между ведомствами до 2028 года, в которой предусмотрены мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и преступности с использованием высоких технологий.

Стороны также будут обсуждать договор, в рамках которого предусмотрена выдача осужденных из России и Узбекистана для отбытия наказаний на родине. Также господин Гуцан выступит в Правоохранительной академии Узбекистана, где готовят в том числе будущих прокуроров.

Николай Сергеев