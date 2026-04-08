На западе Москвы нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями

На западе Москвы обнаружили тело женщины с множественными колото-резаными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«Около жилого дома, расположенного на улице Лобачевского в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — указано в сообщении ведомства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Агентство «Москва» сообщило, что найденное тело было обнажено. По данным агентства, перед смертью женщина находилась дома одна, входная дверь была закрыта изнутри на щеколду. Ее муж вышел из квартиры примерно за час до происшествия. В публикации указывается, что правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версии произошедшего самоубийство.

По данным «МК», погибшей 35 лет, она была замужем за успешным бизнесменом с 2023 года. Источник издания заявил, что женщина «увлекалась эзотерическими практиками».