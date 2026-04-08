В Приморье мошенник вымогал деньги за отправку на СВО осужденного за бандитизм

Артемовский городской суд признал уроженца Московской области виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Как указано в сообщении пресс-службы суда, в прошлом году фигурант дела связался с сестрой обвиняемого в бандитизме мужчины и предложил помочь прекратить уголовное дело. Для этого нужно было заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. За свои услуги мошенник, ссылавшийся на связи в исполнительных органах власти, потребовал 30 млн руб. Женщина обратилась в ФСБ, и 10 июня прошлого года мужчину задержали.

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе судебной системы Приморья, мошенник обещал оказать содействие в прекращении уголовного преследования Олега Марьина, приговоренного к 16 годам колонии строгого режима. Тот, как уточняется в сообщении прокуратуры Приморья, в 2016 году создал в Надеждинском районе края банду, в ее состав вошли двое его друзей. Марьин возглавлял микрофинансовую компанию «Хапи» и одноименный ломбард.

В период с сентября 2016-го по март 2017 года преступники трижды пытались застрелить своего знакомого из автомата Калашникова и обреза ружья. В надзорном ведомстве рассказали «Ъ», что однажды произошла осечка, в другом случае киллер промахнулся, а в третьем — бандит поскользнулся на льду и, падая, выпустил в воздух очередь из автомата. Еще одного конкурента по микрофинансовому бизнесу бандиты смогли ранить серией выстрелов из автомата, когда тот проезжал мимо в автомобиле Mitsubishi Pajero.

Как установлено следствием, члены группировки сожгли четыре автомобиля из-за конфликта с их владельцами, еще два автомобиля «третьих лиц» были случайно повреждены. Общий размер причиненного ущерба оценивается в 1,8 млн руб. Кроме того, по версии следствия, в январе 2018 года обвиняемые вместе с пособником подожгли магазин в поселке Тавричанка. В этом случае ущерб оценивается в 900 тыс. руб.

Алексей Чернышев, Владивосток