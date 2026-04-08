В ЛНР при ударе БПЛА пострадали три человека

В ночь на 8 апреля Луганская народная республика (ЛНР) подверглась атаке ВСУ. Ранения получили три человека, повреждены жилые дома, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Под удар попали многоквартирные дома и частный сектор в Артемовском районе Луганска. Пострадавших госпитализировали. Жителей поврежденных домов эвакуировали, в их числе один ребенок. На месте также произошел пожар, его уже потушили. Господин Пасечник пообещал, что власти помогут закрыть тепловой контур в поврежденных домах.

Минобороны России о сбитых над ЛНР беспилотниках не сообщало. По данным ведомства, за ночь силы ПВО уничтожили 73 БПЛА над четырьмя российскими регионами.