Препарат «Биннофарм Групп» занял второе место в своей категории и растет быстрее рынка

Препарат гастроэнтерологического портфеля «Биннофарм Групп» «Необутин» по итогам февраля 2026 года впервые с момента выхода на рынок занял второе место в своей адресной категории на розничном рынке, улучшив позицию на одну строчку за месяц, согласно данным AlphaRM.

Препарат демонстрирует двузначные темпы роста. По сравнению с февралем 2025 года продажи препарата увеличились на 21,7% в денежном выражении и на 13,8% в упаковках, тогда как рынок увеличился на 16,2% и 4,8% соответственно.

Доля «Необутина» по итогам отчетного периода составила 24,3% в денежном выражении и 25,8% в натуральном, что обеспечило бренду закрепление в числе лидеров категории.

Значительный вклад в динамику бренда внесла медиа-поддержка, реализованная в январе–феврале 2026 года, а также комплексная работа с ключевыми каналами продвижения — медицинским сообществом и аптечным сегментом.

По итогам февраля препарат выступил одним из основных драйверов роста розничного бизнеса компании. В компании ожидают дальнейшего укрепления его рыночных позиций.

ООО «Биннофарм групп»