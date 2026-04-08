США и Иран согласились на двухнедельное перемирие. Дональд Трамп объявил об этом за несколько часов до истечения срока своего ультиматума. Безопасный проход судов через Ормузский пролив будет восстановлен за две недели. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X. Ранее Россия и Китай заблокировали второй по счету проект резолюции ООН по разблокированию Ормузского пролива. Москва и Пекин настаивали на прекращении боевых действий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мир в регионе в ближайшее время точно не наступит.

Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, некогда бескомпромиссная сторонница действующего президента, призвала отстранить его от власти. Причина — озвученная угроза уничтожить иранскую цивилизацию. Тогда Исламская Республика на Америку первой не нападала. Ранее другой в прошлом друг и соратник, Такер Карлсон, словами «Ты кем себя возомнил?» обвинил бывшего кумира в «кощунстве», который в пасхальное утро позволил себе бранные высказывания в адрес все того же Ирана. Имеется в виду фраза: «Откройте этот "такой-то" пролив…»

Демократы в Сенате предлагают лишить главу Белого дома властных полномочий на основе четвертого раздела 25-й поправки. Это когда вице-президент и высокие чиновники объявляют о неспособности президента управлять государством. Вряд ли такое случится. Тем не менее вывод понятен: Дональд Трамп, по сути, воюет на несколько фронтов. Причем уровень ожесточения таков, что не всегда понятно, что для него опаснее — непосредственная война с Ираном, внутренние недруги, европейские правительства, Китай, Куба? Список можно продолжать. Сюда же можно добавить дорожающую нефть — холодное дыхание мирового кризиса и многие другие катаклизмы. Иными словами, проиграть нельзя — ставки слишком высоки.

Иран тем временем окружает стратегические объекты живой цепью. Власти утверждают, что народ пришел по собственной инициативе. В любом случае картинка создает правильное впечатление: империалисты душат гордую Исламскую Республику. Но есть ли у Трампа союзники, кроме Израиля? Есть — в первую очередь это ближневосточные монархии, в руках которых серьезные сырьевые и финансовые ресурсы. И они не желают больше видеть рядом агрессивного соседа. Именно они внесли резолюцию в ООН о разблокировке Ормузского пролива. К слову, Китай и Россия документ заблокировали.

Это уже второй, более мягкий вариант. Пункт о применении силы был заменен на «все оборонительные средства». Москву и Пекин это не устроило: они настаивали на полном прекращении боевых действий. Что-то подсказывает, что в ближайшее время они точно не прекратятся. Хотя, конечно, чудеса иногда случаются.

