Орловский Максим Николаевич

Родился 29 августа 1971 года в Москве. В 2001 году с отличием окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, квалификация «экономист».

Начал карьеру на бирже с 1994 года. В 2007–2008 годах являлся портфельным управляющим в Prosperity Capital Management. Впоследствии работал трейдером по акциям в «ТКБ Капитал», занимал должность директора по продажам на внутреннем рынке в инвесткомпании «Открытие Капитал». В декабре 2012 года назначен руководителем департамента брокерско-дилерских операций инвесткомпании «Ренессанс Брокер». С августа 2022 года возглавил российский бизнес «Ренессанс Капитала».