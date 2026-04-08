На Южном Урале зарабатывать от 100 тыс. рублей могут представители 52 профессий

Зарплату от 100 тыс. руб. в Челябинской области в первом квартале 2026 года предлагали представителям 52 профессий. Самыми «дорогими» специалистами в регионе стали руководители группы разработки — им были готовы платить 450 тыс. руб. Об этом сообщает hh.ru.

В начале 2026 года высокое жалованье также могли получать коммерческие директора и сварщики — 250 тыс. руб. и 247,9 тыс. руб. соответственно. В топ-10 попали комплаенс-менеджеры (243,7 тыс. руб.), геологи, генеральные директора, исполнительные директора (по 200 тыс. руб.), монтажники (195 тыс. руб.), финансовые директора (185 тыс. руб.), механики (175,8 тыс. руб.), курьеры (161,1 тыс. руб.).

При этом по медиане зарплаты Челябинская область находится на предпоследнем месте среди регионов Уральского федерального округа. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в первом квартале этого года показатель составлял 123,6 тыс. руб. (+23% к аналогичному периоду прошлого года), в Ханты-Мансийском — 93,2 тыс. руб. (+14%). Далее идут Свердловская (80 тыс. руб., +12%), Тюменская (77,7 тыс. руб., +13%), Челябинская (73,1 тыс. руб., +17%) и Курганская (68,8 тыс. руб., +9%) области.

